Амир Хан раскритиковал Мейвезера за бой с Логаном Полом

Бывший чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Амир Хан раскритиковал экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера за выставочный поединок с боксёром и видеоблогером Логаном Полом. В июне Мейвезер и Пол провели выставочный бой, победителя выявить не удалось.

«Правда, ему не стоило выходить с ним на ринг. Ему не удалось нанести ущерб Логану, и это сыграло против него. Он боксёр-профессионал, который выступал на протяжении многих лет, тогда как Логан только-только надел перчатки и вышел в ринг.

Говорят, мол, Флойд не выглядел прежним. Да, плохих комментариев было куда больше, чем хороших. Действительно ли ему так нужны деньги? Нет. Не думаю, что это так. Но после этого поединка на него обрушилось огромное количество хейта, поскольку он не смог нокаутировать парня, который хуже любого среднего боксёра», — цитирует Хана BoxingScene.