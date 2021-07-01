Карл Фрэмптон объяснил, чем уникален Ломаченко

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Карл Фрэмптон рассказал, почему, по его мнению, экс-чемпион мира в трёх весах украинец Василий Ломаченко является уникальным боксёром.
«У Ломаченко уникальный стиль. В истории бокса не было другого бойца с таким стилем, как у Ломаченко. По большому счёту, он основал новый стиль бокса, где есть амплитудные движения и углы, которые вследствие этого получаются.
Я бы не сказал, что Ломаченко агрессивен. Но он атакующий боксёр, который всегда думает о защите, когда идёт вперёд. Он атакует, заставляет тебя промахиваться, но при этом защита остаётся его главным приоритетом. В то же время он агрессивен и оказывает на тебя большое давление за счёт своих ног, углов и занимаемого положения», — рассказал он в своём YouTube-канале.
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