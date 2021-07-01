«Ты дагестанский гангстер!» Тухугов показал видео, как заменяет тренера Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов показал, как заменяет тренера экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьера Мендеса, когда того нет на рабочем месте. В настоящее время Тухугов и другие бойцы из команды Нурмагомедова тренируются в зале AKA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

«Ты дагестанский гангстер!» — говорит Тухугов в видео, обращаясь к одному из бойцов.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Зубайры Тухугова.

Напомним, в марте у Зубайры сорвался поединок с Рикардо Рамосом. Впоследствии выяснилось, что россиянин получил травму.

30-летний Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.