«Ты дагестанский гангстер!» Тухугов показал видео, как заменяет тренера Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов показал, как заменяет тренера экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьера Мендеса, когда того нет на рабочем месте. В настоящее время Тухугов и другие бойцы из команды Нурмагомедова тренируются в зале AKA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).
«Ты дагестанский гангстер!» — говорит Тухугов в видео, обращаясь к одному из бойцов.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Зубайры Тухугова.
Напомним, в марте у Зубайры сорвался поединок с Рикардо Рамосом. Впоследствии выяснилось, что россиянин получил травму.
30-летний Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью.
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