Чейл Соннен: Макгрегор в реванше с Диазом показал, что он может адаптироваться

Бывший боец, аналитик Чейл Соннен считает, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заслуживает похвалы за реванш с Нейтом Диазом.
«Всё, на что мы должны опираться, чтобы понять, как Конор показывает себя в повторных боях, это его единственный реванш с Нейтом Диазом. Это тот бой, за который его нужно похвалить. Он извлёк уроки из поражения. Убийственная левая Конора требует много энергии, он сильно вкладывается в неё. И у него есть три или четыре таких удара, после чего он абсолютно пуст.
Во втором поединке с Диасом он понял, что не может уложить его даже лучшим ударом, потому что Нейт большой и у него крепкая челюсть. Конор понял, что ему нужно не вкладывать всю мощь в удар, чтобы в его обойме осталось ударов 15 на весь бой. Это был важный тактический элемент, и в этом Конору нужно отдать должное. Он заслужил уважение, показав, что может адаптироваться и менять свой подход», — сказал Чейл Соннен в эфире своего подкаста.
- 1 июля 2021
-
13:19
-
13:00
-
12:52
-
12:18
-
11:25
-
10:59
-
10:54
-
10:31
-
10:16
-
10:00
-
09:55
-
09:54
-
09:42
-
09:28
-
09:18
-
08:50
-
08:33
-
08:00
-
00:53
- 30 июня 2021
-
23:47
-
22:47
-
21:45
-
21:30
-
18:45
-
18:00
-
17:03
-
16:11
-
16:02
-
15:19
-
15:01
-
15:00
-
14:22
-
13:58
-
13:17
-
12:59