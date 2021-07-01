Чейл Соннен: Макгрегор в реванше с Диазом показал, что он может адаптироваться

Бывший боец, аналитик Чейл Соннен считает, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заслуживает похвалы за реванш с Нейтом Диазом.



«Всё, на что мы должны опираться, чтобы понять, как Конор показывает себя в повторных боях, это его единственный реванш с Нейтом Диазом. Это тот бой, за который его нужно похвалить. Он извлёк уроки из поражения. Убийственная левая Конора требует много энергии, он сильно вкладывается в неё. И у него есть три или четыре таких удара, после чего он абсолютно пуст.



Во втором поединке с Диасом он понял, что не может уложить его даже лучшим ударом, потому что Нейт большой и у него крепкая челюсть. Конор понял, что ему нужно не вкладывать всю мощь в удар, чтобы в его обойме осталось ударов 15 на весь бой. Это был важный тактический элемент, и в этом Конору нужно отдать должное. Он заслужил уважение, показав, что может адаптироваться и менять свой подход», — сказал Чейл Соннен в эфире своего подкаста.