Курбанов рассказал, при каком условии сразится с Тимом Цзю
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Российский боксёр Магомед Курбанов заявил, что выступающего за Австралию Тимофея Цзю обяжут провести с ним поединок в том случае, если пояс WBO окажется вакантным.
«Сейчас будет объединительный бой Чарло — Кастаньо. Они будут объединять четыре пояса. Всё будет зависеть от победителя, от их решений – будет так, как они решат. Ждём результата.
Что касается позиций, то Тим Цзю – первый, я второй. И если титул станет вакантным, то будем разыгрывать пояс с ним. Это будет обязательный бой», — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC Boxing Promotions.
Напомним, 7 июля Тим Цзю сразится с австралийцем Стивом Спарком, который согласился выйти на бой на коротком уведомлении, после того как Майкл Зерафа снялся с поединка за неделю до его проведения.
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