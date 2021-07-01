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Курбанов рассказал, при каком условии сразится с Тимом Цзю

Курбанов рассказал, при каком условии сразится с Тимом Цзю
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Российский боксёр Магомед Курбанов заявил, что выступающего за Австралию Тимофея Цзю обяжут провести с ним поединок в том случае, если пояс WBO окажется вакантным.

«Сейчас будет объединительный бой Чарло — Кастаньо. Они будут объединять четыре пояса. Всё будет зависеть от победителя, от их решений – будет так, как они решат. Ждём результата.

Что касается позиций, то Тим Цзю – первый, я второй. И если титул станет вакантным, то будем разыгрывать пояс с ним. Это будет обязательный бой», — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Напомним, 7 июля Тим Цзю сразится с австралийцем Стивом Спарком, который согласился выйти на бой на коротком уведомлении, после того как Майкл Зерафа снялся с поединка за неделю до его проведения.

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