Хабиб Нурмагомедов занял второе место в рейтинге самых богатых бойцов за всю историю MMA

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов занял второе место в списке самых богатых бойцов за всю историю смешанных единоборств, составленном изданием South China Morning Post. По подсчётам издания, состояние Нурмагомедова составляет $ 40 млн, больше только у экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора: $ 400 млн.

Места с третьего по пятое заняли бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер ($ 30 млн), экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Брок Леснар ($ 25 млн) и экс-чемпион лиги в двух весах Би Джей Пенн ($ 22 млн).

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.