Амосов: Джексон кажется более грозным соперником, чем Пейдж

Чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов считает, что Джейсон Джексон является более грозным соперником, чем Майкл Пейдж.



«Думаю, из двух претендентов именно Джейсон Джексон кажется более грозным. Он не просто так находится выше в рейтинге, потому что он дрался с опасными и большими парнями. Думаю, одной из причин этого можно назвать то, что он довольно часто дерется и всё время поддерживает свои навыки в тонусе.



Думаю, я просто сделаю всё, чтобы защитить свой титул. Bellator Предложит мне претендентов и устроит мою защиту. Мне же просто нужно сделать свою работу», — цитирует Амосова MMAFighting.



Напомним, Амосов победил решением судей Дугласа Лиму в главном событии турнира Bellator 260 и стал чемпионом организации.