Дядя Мейвезера объяснил, почему Флойд не нокаутировал Логана Пола

Бывший чемпион мира по боксу во втором полулёгком весе по версии IBO Джефф Мейвезер, дядя экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, поделился мнением о выставочном поединке племянника с боксёром и видеоблогером Логаном Полом. В июне Мейвезер и Пол провели выставочный бой, победителя выявить не удалось.

По словам Мейвезера-старшего, Флойд хотел нокаутировать Пола, но не смог этого сделать.

«Думаю, он хотел его нокаутировать, конечно. Но не смог. Соперник оказался слишком крупным.

Логан уверенно держался и оказался достаточно сильным, чтобы выдержать удары. Как только он пропустил удар, то тут же закрылся, и бой выглядел не очень красиво.

Если бы Флойд был моложе, он нокаутировал бы его», — приводит слова Джеффа Мейвезера Mirror.