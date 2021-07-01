Дядя Мейвезера объяснил, почему Флойд не нокаутировал Логана Пола

Бывший чемпион мира по боксу во втором полулёгком весе по версии IBO Джефф Мейвезер, дядя экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, поделился мнением о выставочном поединке племянника с боксёром и видеоблогером Логаном Полом. В июне Мейвезер и Пол провели выставочный бой, победителя выявить не удалось.
По словам Мейвезера-старшего, Флойд хотел нокаутировать Пола, но не смог этого сделать.
«Думаю, он хотел его нокаутировать, конечно. Но не смог. Соперник оказался слишком крупным.
Логан уверенно держался и оказался достаточно сильным, чтобы выдержать удары. Как только он пропустил удар, то тут же закрылся, и бой выглядел не очень красиво.
Если бы Флойд был моложе, он нокаутировал бы его», — приводит слова Джеффа Мейвезера Mirror.
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