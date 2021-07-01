Александр Усик — сборной Англии: извини, но Украина победит тебя. Украина — чемпион!

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинец Александр Усик выразил надежду, что сборная Украины по футболу обыграет национальную команду Англии в четвертьфинальном матче Евро-2020, который состоится послезавтра, 3 июля.

«Извини, Англия, Украина победит тебя. Украина – чемпион!» — сказал Усик в видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» lomus_official.

Напомним, сборная Украины вышла в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в своей группе, а в 1/8 финала в дополнительное время обыграла национальную команду Швеции (2:1). Что касается Англии, то она выиграла свою группу, а в 1/8 финала обыграла Германию со счётом 2:0. Англичане не пропустили ни одного гола на турнире.