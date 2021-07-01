А. Емельяненко: скоро буду отжиматься как Эрик Давидыч

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» свежую фотографию. В настоящее время спортсмен находится на сборах в Карачаево-Черкесии.
По словам Емельяненко, вскоре он будет отжиматься так, как популярный блогер Эрик Давидыч.
«Скоро буду отжиматься как Эрик Давидыч. А пока три подхода по 30 раз утром и вечером», — написал он.
Посмотреть соответствующее фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Рекорд Давидыча никто не побьёт».
«Эрик — легенда, вряд ли догонишь».
«Давай бой с Давидычем!»
Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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