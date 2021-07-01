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А. Емельяненко: скоро буду отжиматься как Эрик Давидыч

А. Емельяненко: скоро буду отжиматься как Эрик Давидыч
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в своём «инстаграме» свежую фотографию. В настоящее время спортсмен находится на сборах в Карачаево-Черкесии.

По словам Емельяненко, вскоре он будет отжиматься так, как популярный блогер Эрик Давидыч.

Как сделать 1500 отжиманий за час. Тренер отвечает Давидычу Как сделать 1500 отжиманий за час. Тренер отвечает Давидычу

«Скоро буду отжиматься как Эрик Давидыч. А пока три подхода по 30 раз утром и вечером», — написал он.

Посмотреть соответствующее фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Рекорд Давидыча никто не побьёт».
«Эрик — легенда, вряд ли догонишь».
«Давай бой с Давидычем!»

Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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