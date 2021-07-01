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Кёртис Блэйдс дал прогноз на бой Деррика Льюиса и Сириля Гана

Кёртис Блэйдс дал прогноз на бой Деррика Льюиса и Сириля Гана
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Боец UFC Кёртис Блэйдс поделился прогнозом на поединок между Дерриком Льюисом и Сирилем Ганом, который состоится на турнире UFC 265 8 августа. Этот бой станет претендентским, а победитель получит право сразиться с чемпионом организации в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«Думаю, в какой-то момент переговоры между Фрэнсисом Нганну и UFC завершились не лучшим образом, а бой между Дерриком Льюисом и Сирилем Ганом оказался планом „Б“. Я верю, что Деррик одержит победу и получит реванш с Нганну.

Ган очень хорошо двигается и здорово режет углы, прекрасно передвигается по октагону. Но он не умеет пользоваться своим главным козырем. Так что, думаю, победителем станет Деррик Льюис. У него достаточно мощный удар, чтобы закончить бой одним попаданием», — приводит слова Блэйдса MMAJunkie.

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