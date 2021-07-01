Тренер Льюиса: Нганну отклонил все даты боя с Дерриком

Боб Перес, тренер бойца UFC Деррика Льюиса прокомментировал срыв поединка между своим подопечным и чемпионом организации Фрэнсисом Нганну. Напомним, ранее было объявлено, что Деррик Льюис и Сириль Ган оспорят титул временного чемпиона организации. Бой состоится 7 августа.



«Пусть всем будет известно, что были согласны подраться с Нганну и в июне, и в августе, и в сентябре. Четыре недели назад Деррик даже подписал контракт на поединок 7 августа. Но Нганну отклонил все даты, так что нам пришлось двигаться дальше», — написал Боб Перес в своём «инстаграме».



Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.



Ранее Ган одержал победу в поединке с россиянином Александром Волковым. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, закончился победой Гана единогласным решением судей. Перед этим поединком Ган занимал третье место в рейтинге тяжеловесов UFC. Волков находился на пятом месте в рейтинге.