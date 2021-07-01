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Украинец Редкач заявил, что будет болеть за Лопеса в реванше с Ломаченко

Украинец Редкач заявил, что будет болеть за Лопеса в реванше с Ломаченко
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Украинский боксёр Иван Редкач заявил, что не станет поддерживать соотечественника Василия Ломаченко, если тому удастся договориться о матче-реванше с представителем США Теофимо Лопесом. В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей и отобрал у того звание абсолютного чемпиона мира в лёгкой весовой категории.

«В каких мы отношениях с Ломаченко? Мы ненавидим друг друга. Шучу. В никаких.

Я был его фанатом. Со спортивной стороны я его уважаю как боксёра. Пожалуй, и всё. Хорошего больше не добавлю, а плохо говорить не хочу. Он и его фанаты шуток не понимают. Но если вдруг будет реванш Ломаченко — Лопес, то я только за Теофимо», — приводит слова Ивана Редкача издание ua.tribuna.com.

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