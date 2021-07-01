А. Емельяненко показал свой взгляд, когда у него появляется новый спонсор. Фото

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как выглядит в моменты, когда у него появляется новый спонсор.
«Мой взгляд, когда Азамат Бостанов (менеджер Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») подписывает нам новых спонсоров. Мы открыты к сотрудничеству! Ждём интересные предложения!» — подписал он соответствующее фото в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru
В настоящее время Александр Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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