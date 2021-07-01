А. Емельяненко показал свой взгляд, когда у него появляется новый спонсор. Фото

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко показал, как выглядит в моменты, когда у него появляется новый спонсор.

«Мой взгляд, когда Азамат Бостанов (менеджер Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») подписывает нам новых спонсоров. Мы открыты к сотрудничеству! Ждём интересные предложения!» — подписал он соответствующее фото в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru

В настоящее время Александр Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.