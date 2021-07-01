Бетербиев может провести бой с Джо Смитом

Действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев может провести поединок с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смитом—младшим. Об этом сообщает Boxingtalk со ссылкой на WBC.



По сведениям источника, промоутер Боб Арум работает в настоящее время над организацией этого боя. Противостояние может пройти 18 сентября на Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.



Ранее британский промоутер Эдди Хирн сообщил, что обладатель поясов во втором среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Канело Альварес в случае победы над чемпионом IBF в суперсреднем весе Калебом Плантом хочет провести поединок с Бетербиевым.



В последнем поединке Бетербиев нокаутом победил Адама Дейнеса. Смит оказался сильнее Максима Власова.

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