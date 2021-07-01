Диана Авсарагова узнала соперницу на турнире Bellator 262

Соперницей россиянки Дианы Авсараговой на турнире Bellator 262 стала Габриэлла Галфин, которая дебютирует в Bellator. Об этом сообщается на странице Вестник ММА в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на странице Вестник ММА в «Инстаграме».

Бой состоится в ночь на 16 июля.



Напомним, Диана дебютировала в Bellator в апреле 2021 года. На турнире Bellator 255 она встретилась с Тарой Графф и нокаутировала её менее чем за минуту. Всего в смешанных единоборствах Авсарагова провела три боя, победив во всех из них.



Ранее сообщалось, что действующий чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев может провести поединок с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смитом—младшим.