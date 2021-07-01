Порье — о бое с Макгрегором: победитель нашего поединка сразится за пояс UFC в лёгком весе

Бывший временный чемпион лиги в лёгком дивизионе Дастин Порье поделился мыслями о предстоящем бое с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Я постараюсь показать, что предыдущая победа не была случайностью. Конор пытался доказать, что по-прежнему в игре, что он всё ещё хочет стать чемпионом мира в весе 155 фунтов. Я настаивал на том, чтобы драться в более тяжёлом весе… Но он хочет сделать это в «155», в UFC желают того же. Теперь я знаю, что за всем этим стоит. Это означает, что победитель нашего боя сразится за пояс UFC лёгком весе», — сказал Порье на странице Brett Okamoto в «Инстаграме».
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 1 июля 2021
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