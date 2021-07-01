Александр Емельяненко показал, как проходит лечебно-восстановительные процедуры

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своего «инстаграма» новой фотографией. Боец показал процесс прохождения лечебно-восстановительных процедур. Снимок был размещён в «сториз».
«Помимо тренировок, у меня ежедневные лечебно-восстановительные процедуры», — подписал фото Александр.
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/
В настоящее время Александр Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
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