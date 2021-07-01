Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко показал, как проходит лечебно-восстановительные процедуры

Александр Емельяненко показал, как проходит лечебно-восстановительные процедуры
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своего «инстаграма» новой фотографией. Боец показал процесс прохождения лечебно-восстановительных процедур. Снимок был размещён в «сториз».

«Помимо тренировок, у меня ежедневные лечебно-восстановительные процедуры», — подписал фото Александр.

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/

В настоящее время Александр Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Новость по теме
Порье — о бое с Макгрегором: победитель нашего поединка сразится за пояс UFC в лёгком весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021