Александр Емельяненко показал, как проходит лечебно-восстановительные процедуры

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своего «инстаграма» новой фотографией. Боец показал процесс прохождения лечебно-восстановительных процедур. Снимок был размещён в «сториз».



«Помимо тренировок, у меня ежедневные лечебно-восстановительные процедуры», — подписал фото Александр.

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/

В настоящее время Александр Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.