Хабиб Нурмагомедов назвал двух фаворитов Евро-2020 перед четвертьфиналами

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов назвал команды, у которых, по его мнению, больше всего шансов выиграть Евро-2020. По мнению Нурмагомедова, главные фавориты — сборные Бельгии и Англии.

«Две команды я выберу: это будут Бельгия и Англия. У них очень молодые, очень хорошие команды. Может, Англия чуть менее сыгранная с этим составом. Но я считаю, что англичане и бельгийцы — фавориты этого чемпионата», — сказал Нурмагомедов в интервью, выложенном в «инстаграме» 433.

Фото: https://www.instagram.com/433/

Четвертьфинальный матч Швейцария — Испания пройдёт сегодня, 2 июля. Начало — в 19:00 мск. Также в этот день состоится встреча сборных Бельгии и Италии, начало — в 22:00 мск. Во второй день четвертьфиналов, 3 июля, пройдут матчи Чехия — Дания (19:00 мск) и Украина — Англия (22:00 мск).