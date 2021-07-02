Хабиб Нурмагомедов рассказал о любимом Евро с сенсационным чемпионом

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, какой из предыдущих чемпионатов Европы по футболу понравился ему больше всего. По словам Нурмагомедова, ему особенно понравился Евро-2004, на котором победу сенсационно одержала сборная Греции.

«2004-й. Я бы вспомнил 2004 год. Там просто нереальный состав у французов. Очень хороший состав был у англичан, у Португалии, Италии. С такими составами столько сборных остались позади, а греки выиграли», — сказал Нурмагомедов в интервью, выложенном в «инстаграме» 433.

Фото: https://www.instagram.com/433/

На пути к титулу Евро-2004 сборная Греции заняла второе место в группе, опередив команды Испании и России и уступив Португалии. В плей-офф греки с одинаковым счётом 1:0 победили команды Франции, Чехии и Португалии.