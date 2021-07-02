Нурмагомедов рассказал о ситуации вокруг возможного выступления в профессиональном футболе

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что думает по поводу возможного выступления за профессиональный футбольный клуб. Ранее клуб «Легион Динамо» (Махачкала) предложил профессиональный контракт Нурмагомедову.

«Мне нужно сперва войти в форму футбольную, так скажем, и выбрать клуб. Мне было бы интересно.

Почему? Потому что я всю жизнь смотрю футбол, слежу за ним: все чемпионаты мира, Европы. Для меня это была бы мечта моего детства. Но в данный момент конкретики нет», — сказал Нурмагомедов в интервью, выложенном в «инстаграме» 433.

Фото: https://www.instagram.com/433/

Напомним, 32-летний Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. На его счету 29 побед в 29 боях в MMA.