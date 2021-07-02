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Хабиб Нурмагомедов назвал любимого футболиста

Хабиб Нурмагомедов назвал любимого футболиста
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему легендарный бразильский футболист Роналдо является его любимым футболистом.

«Когда он бомбил на мировых аренах, мне было 9-10 лет. Я только начинал смотреть футбол. И его игра мне очень сильно запомнилась.

Когда он играл в «Барселоне», потом перешёл в «Интер», был звездой чемпионата мира 2002 года, ну и 1998-го, кроме финального матча… Так что вот это время, когда он перешёл в «Реал», — вот это всё мне очень сильно запомнилось. И для моего возраста, для ребят это был человек, с кем ассоциируется сам футбол», — рассказал Нурмагомедов в интервью, выложенном в «инстаграме» 433.

Фото: https://www.instagram.com/433/

Роналдо — двукратный чемпион мира, двукратный победитель Кубка Америки, двукратный чемпион Испании в составе «Реала» (Мадрид), двукратный обладатель «Золотого мяча».

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