Хабиб Нурмагомедов назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч» в 2021-м
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что игрок «Челси» и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте больше других заслуживает «Золотого мяча» в 2021 году.
«Канте? Какую работу он проделывает в сборной Франции! Для меня лично в 2021 году — полгода прошло — он заслуживает «Золотой мяч», — сказал Нурмагомедов в интервью, выложенном в «инстаграме» 433.
Фото: https://www.instagram.com/433/
На Евро-2020 сборная Франции с Н'Голо Канте в составе не смогла пробиться в 1/8 финала, уступив национальной команде Швейцарии со счётом 3:3 (4:5 по пенальти). В составе «Челси» французский футболист стал победителем Лиги чемпионов. В английской Премьер-лиге лондонский клуб занял четвёртое место по итогам сезона.
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