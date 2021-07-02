Хабиб Нурмагомедов назвал игрока, заслужившего «Золотой мяч» в 2021-м

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказал мнение, что игрок «Челси» и сборной Франции по футболу Н'Голо Канте больше других заслуживает «Золотого мяча» в 2021 году.

«Канте? Какую работу он проделывает в сборной Франции! Для меня лично в 2021 году — полгода прошло — он заслуживает «Золотой мяч», — сказал Нурмагомедов в интервью, выложенном в «инстаграме» 433.

Фото: https://www.instagram.com/433/

На Евро-2020 сборная Франции с Н'Голо Канте в составе не смогла пробиться в 1/8 финала, уступив национальной команде Швейцарии со счётом 3:3 (4:5 по пенальти). В составе «Челси» французский футболист стал победителем Лиги чемпионов. В английской Премьер-лиге лондонский клуб занял четвёртое место по итогам сезона.