Биспинг назвал оптимальную весовую категорию для Чимаева
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал, в какой весовой категории, по его мнению, следует выступать Хамзату Чимаеву. Шведский боец чеченского происхождения выступает в полусредней и средней весовых категориях.
По мнению Биспинга, Чимаеву имеет смысл сосредоточиться на поединках в полусреднем дивизионе.
«Хамзат дрался в среднем и полусреднем весах, ему следует оставаться в 170 фунтах. Я думаю, что он крупный полусредневес, но немного мал для средневеса», — приводит слова Биспинга издание Sportskeeda.
На счету Хамзата Чимаева девять побед в девяти поединках в смешанных единоборствах, в том числе три победы в трёх боях в UFC. В последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2020 года, он победил Джеральда Миршерта.
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