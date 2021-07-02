Порье ответил на предложение Макгрегора сражаться только в стойке

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье отреагировал на слова экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который ранее предложил провести поединок исключительно в стойке.
«Это же смешанные единоборства, нужно уметь всё. По-моему, это такая неуверенность с его стороны.
Я больше не ребёнок. Я взрослый человек и знаю, что важно, понимаю, что не могу контролировать некоторые моменты. Я переведу тебя в режим полёта перед всем миром», — приводит слова Порье Middle Easy.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 2 июля 2021
-
08:53
-
08:45
-
08:22
-
08:17
-
08:08
-
07:43
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:13
- 1 июля 2021
-
23:36
-
23:12
-
22:00
-
20:26
-
19:18
-
18:44
-
18:11
-
16:50
-
16:23
-
16:01
-
15:56
-
14:58
-
14:52
-
14:15
-
14:01
-
13:54
-
13:19
-
13:00
-
12:52
-
12:18
-
11:25
-
10:59
-
10:54
-
10:31
-
10:16