Порье ответил на предложение Макгрегора сражаться только в стойке

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье отреагировал на слова экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который ранее предложил провести поединок исключительно в стойке.

«Это же смешанные единоборства, нужно уметь всё. По-моему, это такая неуверенность с его стороны.

Я больше не ребёнок. Я взрослый человек и знаю, что важно, понимаю, что не могу контролировать некоторые моменты. Я переведу тебя в режим полёта перед всем миром», — приводит слова Порье Middle Easy.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.