Льюис или Ган? Фёдор — оно надо? Молдавский — Бейдер — в новом подкасте «Чемпионата»

Наконец мы готовы порадовать вас стабильностью. Еженедельный лучший (по нашей версии) MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи» вновь на ваших экранах, и мы собираемся как следует с вами помусолить всю MMA-движуху. Это Чемпионат.Подкаст — поехали!



Здесь у нас из тем: драма в тяжёлом весе (Волков, Ган, Нганну, Льюис и Ко), ситуация в Bellator (в том числе последний бой Фёдора, чемпион Молдавский и его логичный бой с Райаном Бейдером) и многое-многое другое + ответы на ваши вопросы (это наш новый интерактив).



Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат.Подкаст.



Как найти нас в социальных сетях:

Давид Багдасарян в «Инстаграме».

Проект Давида на Youtube.

Олег Володин в «Инстаграме».



Слушайте на удобных платформах:

• в iTunes

• в Google Podcasts

• в «СберЗвук»

• в «Яндекс. Музыке»

• в плеере Castboх

• в плеере Podster



В этом выпуске:

0:00 – Алоха всем! На связи лучший (по нашей скромной версии) подкаст про ММА «Больше не говори такие вещи».

00:51 – Какого хрена в тяжёлом весе UFC ввели временный пояс? Уместно ли говорить о показательной порке?

24:00 – Кто выиграл от всей этой суеты в тяжах?

31:51 – Деррик Льюис — андердог. Это нормально?

39:19 – Александр Волков проиграл и теперь ловит хейт в соцсетях. Стоит ли его так сильно критиковать?

46:55 – Менеджер Волкова считает решение судей необъективным. Что стоит за этими словами?

55:36 – Овинс Сен-Прё весь бой стоял на месте, а теперь пытается подать апелляцию. Есть ли основания?

01:01:38 – Валиев и Рахмонов уже достойны места в топ-15?

01:13:46 – История о том, как проиграть бой в UFC и оставить без гонорара себя и всю свою команду.

01:17:45 – Бойцы ММА иногда ввязываются в потасовки с прохожими. Рассказываем парочку забавных случаев: Биспинг, Шиллинг, Холл, Серра.

01:29:07 – В Bellator появился новый чемпион из России. Насколько хорош Молдавский и какие у него шансы против Бейдера?

01:35:30 – Фёдор Емельяненко будет драться в России. Возможно, бой станет для него последним. Ищем идеального соперника.

01:44:29 – Можем ли мы увидеть Емельяненко в выставочных боях по боксу?

01:46:27 – Ответы на вопросы подписчиков: про наши прозвища в детстве, про массу Давида, про китайский язык Олега и многое другое.

02:01:15 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях (все ссылки есть в описании).