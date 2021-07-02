Льюис или Ган? Фёдор — оно надо? Молдавский — Бейдер — в новом подкасте «Чемпионата»

Наконец мы готовы порадовать вас стабильностью. Еженедельный лучший (по нашей версии) MMA-подкаст «Больше не говори такие вещи» вновь на ваших экранах, и мы собираемся как следует с вами помусолить всю MMA-движуху. Это Чемпионат.Подкаст — поехали!
Здесь у нас из тем: драма в тяжёлом весе (Волков, Ган, Нганну, Льюис и Ко), ситуация в Bellator (в том числе последний бой Фёдора, чемпион Молдавский и его логичный бой с Райаном Бейдером) и многое-многое другое + ответы на ваши вопросы (это наш новый интерактив).
Уже по традиции Давид Багдасарян (aka Hardcore MMA) и Олег Володин помогут вам органично влиться в ММА-движение. Все минувшие и грядущие турниры в UFC и Bellator, новости, рейтинги и так далее. Это «Больше не говори такие вещи» на Чемпионат.Подкаст.
Как найти нас в социальных сетях:
Давид Багдасарян в «Инстаграме».
Проект Давида на Youtube.
Олег Володин в «Инстаграме».
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В этом выпуске:
0:00 – Алоха всем! На связи лучший (по нашей скромной версии) подкаст про ММА «Больше не говори такие вещи».
00:51 – Какого хрена в тяжёлом весе UFC ввели временный пояс? Уместно ли говорить о показательной порке?
24:00 – Кто выиграл от всей этой суеты в тяжах?
31:51 – Деррик Льюис — андердог. Это нормально?
39:19 – Александр Волков проиграл и теперь ловит хейт в соцсетях. Стоит ли его так сильно критиковать?
46:55 – Менеджер Волкова считает решение судей необъективным. Что стоит за этими словами?
55:36 – Овинс Сен-Прё весь бой стоял на месте, а теперь пытается подать апелляцию. Есть ли основания?
01:01:38 – Валиев и Рахмонов уже достойны места в топ-15?
01:13:46 – История о том, как проиграть бой в UFC и оставить без гонорара себя и всю свою команду.
01:17:45 – Бойцы ММА иногда ввязываются в потасовки с прохожими. Рассказываем парочку забавных случаев: Биспинг, Шиллинг, Холл, Серра.
01:29:07 – В Bellator появился новый чемпион из России. Насколько хорош Молдавский и какие у него шансы против Бейдера?
01:35:30 – Фёдор Емельяненко будет драться в России. Возможно, бой станет для него последним. Ищем идеального соперника.
01:44:29 – Можем ли мы увидеть Емельяненко в выставочных боях по боксу?
01:46:27 – Ответы на вопросы подписчиков: про наши прозвища в детстве, про массу Давида, про китайский язык Олега и многое другое.
02:01:15 – У нас всё. А с вас лайки, подписки и фидбек. И не забывайте следить за ведущими в соцсетях (все ссылки есть в описании).
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