Лебедев дал прогноз на бой Джошуа — Усик

Бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе россиянин Денис Лебедев рассказал об ожиданиях от поединка с участием бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе украинца Александра Усика и Энтони Джошуа, обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.
«Если взять Джошуа, то это обученный боксёр, который заточен под классический бокс. Поэтому мне кажется, что Саше будет удобно с Джошуа. Но сможет ли он сдержать натиск…
Если Джошуа начнёт попадать, то Сане будет некомфортно. Но мы видим по боям Усика, что ему удавалось исключать попадания по себе. За это его и любит весь мир. Мы будем болеть за Александра Усика», — цитирует Лебедева «Р-Спорт».
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