Порье объяснил, почему Макгрегор будет опасен в их третьем поединке

Бывший временный чемпион лиги в лёгком дивизионе Дастин Порье поделился мыслями о предстоящем бое с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Я жду лучшего, сосредоточенного Конора Макгрегора. Сейчас на кону стоит всё. Для него многое поставлено на карту. Он не делает это ради денег. Конор выйдет в октагон ради гордости и уважения, он хочет доказать, что он по-прежнему важная часть лёгкого дивизиона. Он опасен, потому что делает это ради себя и чтобы кое-что доказать. Он не делает это ради каких-то других целей. Ему это не нужно.



Так что я знаю, что он мотивирован. Он больше не станет выходить в клетку, чтобы портить свою репутацию, оказываться в нокауте, сдаваться. Он постарается восстановить активы, которые были у него раньше», — приводит слова Дастина Порье SportsKeeda.



Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.