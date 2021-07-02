Порье объяснил, почему Макгрегор будет опасен в их третьем поединке

Бывший временный чемпион лиги в лёгком дивизионе Дастин Порье поделился мыслями о предстоящем бое с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«Я жду лучшего, сосредоточенного Конора Макгрегора. Сейчас на кону стоит всё. Для него многое поставлено на карту. Он не делает это ради денег. Конор выйдет в октагон ради гордости и уважения, он хочет доказать, что он по-прежнему важная часть лёгкого дивизиона. Он опасен, потому что делает это ради себя и чтобы кое-что доказать. Он не делает это ради каких-то других целей. Ему это не нужно.
Так что я знаю, что он мотивирован. Он больше не станет выходить в клетку, чтобы портить свою репутацию, оказываться в нокауте, сдаваться. Он постарается восстановить активы, которые были у него раньше», — приводит слова Дастина Порье SportsKeeda.
Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.
- 2 июля 2021
-
11:04
-
10:47
-
10:00
-
08:53
-
08:45
-
08:22
-
08:17
-
08:08
-
07:43
-
07:35
-
07:27
-
07:20
-
07:13
- 1 июля 2021
-
23:36
-
23:12
-
22:00
-
20:26
-
19:18
-
18:44
-
18:11
-
16:50
-
16:23
-
16:01
-
15:56
-
14:58
-
14:52
-
14:15
-
14:01
-
13:54
-
13:19
-
13:00
-
12:52
-
12:18
-
11:25
-
10:59