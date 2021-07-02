Персидский Дагестанец выступил с заявлением о перепалке с Петром Яном

Иранский боец MMA Мохаммад Хейбати прокомментировал перепалку, которую он устроил с бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе Петром Яном.
Хейбати, который в 2019 году отправился заниматься смешанными единоборствами в Дагестан, известен под прозвищем Персидский Дагестанец. На его счету три победы в трёх боях в MMA.
«Этого человека я вообще не трогал, пока без причин в своём последнем интервью он меня не назвал тупицей. Теперь ему тут нечего было сказать, и он решил использовать мой коронный яйцевый трэш-ток.
Пётр, я рад, что ты на моих глазах на моём трэш-токе растёшь, так дальше и развивайся. Только если бы ещё научился, как я, правильно драться и в партере не бить запрещённый удар, и ещё если бы ты четыре слова на английском связать мог бы, как я за два года со своим русским языком заставляю тебя нервничать, то я бы тебя назвал своим проектом. А так жди, когда я заберу пояс в 66 кг на АМС и после этого расколю тебя как персидские фисташки», — написал Хейбати в своём «инстаграме».
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