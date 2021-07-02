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Тренер Нганну: бой за временный пояс — пощёчина Фрэнсису

Тренер Нганну: бой за временный пояс — пощёчина Фрэнсису
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Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, прокомментировал ситуацию вокруг решения UFC назначить бой за титул временного чемпиона организации между Дерриком Льюисом и Сирилем Ганом.

«Фрэнсис расстроен из-за этой ситуации. Не понимаю, почему руководство UFC поступило именно так. Конечно, они хотят организовывать интересные бои. Я не против боя Льюиса и Гана, но временный пояс — это пощёчина Фрэнсису. Да, это бизнес и им нужно было найти главный бой турнира, но Нганну только что выиграл титул, зачем вводить временный пояс? Сейчас ситуация накаляется и всё становится слишком личным», — цитирует Никсика Middle Easy.

Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.

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