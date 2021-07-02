Оливейра дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье. По его мнению, Макгрегор победит Порье.

«Думаю, победит Конор. Он выйдет с иным психологическим настроем, будет более сосредоточен.

Это очень конкурентный поединок, но я ставлю на Конора. Думаю, он заберёт бой. Не могу обосновать, но мне так кажется», — цитирует Оливейру BJPenn.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.