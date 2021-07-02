Ломаченко обошёл Усика в рейтинге лучших боксёров от ESPN

Бывший чемпион мира по боксу в трёх весовых категориях Василий Ломаченко обошёл бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в рейтинге лучших боксёров вне зависимости от весовой категории, составленном ESPN. Ломаченко, который в минувшие выходные победил японца Масаёси Накатани, поднялся на восьмое место, Усик опустился на девятое. Это единственное изменение в первой десятке.

Лучшие боксёры вне зависимости от весовой категории (версия ESPN)

1. Сауль Альварес (56 побед, одно поражение, две ничьи)

2. Теренс Кроуфорд (37-0)

3. Наоя Иноуэ (21-0)

4. Эррол Спенс (27-0)

5. Теофимо Лопес (16-0)

6. Тайсон Фьюри (30-0-1)

7. Джош Тейлор (18-0)

8. Василий Ломаченко (15-2)

9. Александр Усик (18-0)

10. Хуан Франсиско Эстрада (42-3)