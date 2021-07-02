На бойца MMA Артёма Тарасова завели уголовное дело. Он дрался в поезде

Боец MMA и видеоблогер Артём Тарасов рискует оказаться за решёткой, на него завели уголовное дело. Об этом сообщается в телеграм-канале «Mash на Мойке».
Сообщается, что Тарасову вменяют причинение вреда здоровью средней степени. Инцидент с его участием случился в апреле, когда полиция задержала спортсмена и его друга Никиту Солонина за драку в поезде Москва — Санкт-Петербург. У них произошёл конфликт с вице-президентом одного из банков Андреем Сорокиным. Сообщалось, что один из задержанных ударил соперника по лицу. Сам Тарасов утверждал, что его оппонент грозился ему связями в полиции. Вскоре они были отпущены.
Что касается достижений Тарасова и Солонина в ММА, то первый на профессиональном уровне одержал шесть побед в семи встречах, а второй — пять побед в семи поединках.
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