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Макгрегор: три боя против меня кого угодно сведут в могилу раньше времени

Макгрегор: три боя против меня кого угодно сведут в могилу раньше времени
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался насчёт предстоящего поединка с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье.

«Три боя против меня кого угодно сведут в могилу раньше времени. Благослови бог», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

Ранее Дастин Порье рассказал, почему Макгрегор будет опаснее в их третьем бою. По мнению американца, мотивация Макгрегора в поединке будет запредельной.

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