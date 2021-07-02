Макгрегор: три боя против меня кого угодно сведут в могилу раньше времени

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался насчёт предстоящего поединка с бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье.



«Три боя против меня кого угодно сведут в могилу раньше времени. Благослови бог», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».



Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бое, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.



Ранее Дастин Порье рассказал, почему Макгрегор будет опаснее в их третьем бою. По мнению американца, мотивация Макгрегора в поединке будет запредельной.

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