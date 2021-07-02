Александр Емельяненко показал, как занимается на брусьях. Видео
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своего «инстаграма» новым видео. На записи, опубликованной в «сториз» спортсмена он занимается на брусьях на свежем воздухе.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В настоящее время Александр Емельяненко находится на сборах в Карачаево-Черкесии. Последний поединок российский спортсмен провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) в Сочи его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Ранее Емельяненко показал процесс прохождения лечебно-восстановительных процедур.
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