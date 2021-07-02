Мейвезер помогает Вудли готовиться к поединку с YouTube-блогером Джейком Полом

Бывшему бойцу UFC Тайрону Вудли к поединку с YouTube-блогером Джейком Полом помогает подготовиться экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший. Фотографии с тренировок с Флойдом выложил сам Вудли.

«Ограбление банка в процессе! Вам всем конец!» — написал Вудли в подписи к фотографии с Мейвезером в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Вудли.

Соперники проведут поединок 28 августа. Ранее Вудли признал, что за этот бой получит больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.

Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с Вудли, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайро является экс-чемпионом UFC.