Мейвезер помогает Вудли готовиться к поединку с YouTube-блогером Джейком Полом
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Бывшему бойцу UFC Тайрону Вудли к поединку с YouTube-блогером Джейком Полом помогает подготовиться экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший. Фотографии с тренировок с Флойдом выложил сам Вудли.
«Ограбление банка в процессе! Вам всем конец!» — написал Вудли в подписи к фотографии с Мейвезером в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Вудли.
Соперники проведут поединок 28 августа. Ранее Вудли признал, что за этот бой получит больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC.
Также Вудли говорил, что рассчитывает на повторный бой с Вудли, чтобы «ограбить банк дважды». Отметим, что Тайро является экс-чемпионом UFC.
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