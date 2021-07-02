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Макгрегор опроверг слухи о стафилококковой инфекции

Макгрегор опроверг слухи о стафилококковой инфекции
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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор опроверг появившиеся слухи, согласно которым он подхватил стафилококковую инфекцию перед поединком с Дастином Порье, который состоится на турнире UFC 264.

Ранее Макгрегор выложил несколько фотографий. Пользователи обратили внимание на пятна на локтях спортсмена, после чего предположили, что он мог подхватить инфекцию. Но, как утверждает ирландец, причиной отметок стали тренировки и спарринги.

«Нет, не инфекция, лишь злобные локти, которые бьют по мозгам», — написал Макгрегор в своём «твиттере».

Макгрегор и Порье уже провели два поединка. Первый бой, проходивший в 2014 году, завершился победой ирландца. Второй поединок, состоявшийся в 2021 году, закончился победой Порье.

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