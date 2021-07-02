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Нурмагомедов встретился с президентом Bellator

Нурмагомедов встретился с президентом Bellator
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, встретился с президентом промоушена Bellator Скоттом Кокером. Глава лиги опубликовал фотографию с Нурмагомедовым, его менеджером Али Абдельазизом и тренером Хавьером Мендесом.

«Было здорово повидаться с Хабибом Нурмагомедовым, Абдельазизом и Мендесом», — написал Кокер.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Кокера.

В лиге Bellator выступает Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба. Пока он провёл один бой в промоушене и одержал в нём победу единогласным решением судей.

Что касается Хабиба, то он объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи. Эта победа стала 29-й в карьере россиянина. Он завершил карьеру непобеждённым.

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