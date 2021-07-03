Ган: я затащу Льюиса в глубокие воды
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Французский боец ММА Сириль Ган высказался о предстоящем поединке с американцем Дерриком Льюисом. Соперники оспорят титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе. Титул в настоящее время принадлежит Фрэнсису Нганну.
«Мы знаем, что Льюис очень опасен. Он наносит такие удары, после которых ребята падают. Но я думаю, что буду оказывать на него такое же давление, как и на Волкова. Я затащу этого парня в глубокие воды», — цитирует Гана MMA Fighting.
Поединок Гана и Льюиса будет проходить на турнире UFC 265. Ранее Ган на турнире UFC Vegas 30 победил россиянина Александра Волкова. Поединок завершился победой Гана единогласным решением судей. Он остаётся непобеждённым бойцом. В свою очередь Волков упустил шанс на титульный бой.
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