Алексей Олейник: я был очень ранимым, в начальных классах меня легко могли обидеть

Российский боец Алексей Олейник разместил новый пост на своей странице в «Инстаграме», где рассказал о регулярных тренировках с гирей, которую он приобрёл в детстве.
«Моим единственным тренажёром лет с 10 была гиря 8 кг, на которую я долго собирал деньги, поехал в магазин, купил и привёз домой на троллейбусе. С тех пор лет 10 я занимался с ней. Сам придумал комплекс упражнений с ней и тренировался до 19-20 лет. Старался каждую неделю или месяц хоть немного, хоть 1-2 раза или подхода, но добавить. Например, подъём гири над головой. Мой наилучший результат примерно в 16 лет — это 600 раз левой рукой и 600 раз правой…
Потом, лет в 25, я попробовал повторять — но сдулся на 200 подъёмах. А ещё я приседал, отжимался, качал пресс, тоже сотни раз за каждый подход. И это 7 дней в неделю, 365 дней в году, вне зависимости от погоды на улице — бегал каждый день по 8-10 км. Это всё самостоятельно, без единого указания со стороны кого бы то ни было.
Просто я был очень ранимым, в начальных классах меня легко могли обидеть, и меня задевало, что я не мог делать простейшие упражнения, а другие ребята могли: отжаться, пресс, подтянуться. И к 19 годам у меня была уникальная физическая форма. Поэтому я часто расстраиваюсь, когда кто-то хочет свалить что-то на «природой дано», а не на упорный труд. И только потом я пришёл в зал заниматься единоборствами, но это уже другая история», — написал Олейник.
Фото можно посмотреть на странице Олейника в «Инстаграме».
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