Стрелявший в двух школьниц в Омске занимается боксом. Алексей Тищенко осудил спортсмена

Стрелявший в двух школьниц в Омске всерьёз увлекается спортом. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Омск». По сведениям источника, парень может иметь отношение к Федерации бокса Омской области, о чём он сам указал у себя в социальных сетях.
Инцидент со стрельбой произошёл 25 июня. 1 июля подозреваемый был задержан. Им оказался 17-летний парень. По версии следствия, юноша произвёл прицельные выстрелы из пневматического ружья в сторону двух девочек, фотографировавшихся на виадуке на фоне заката, причинив им телесные повреждения предплечий. В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам и предметов, используемых в качестве оружия).
«Ни я, ни Константин Подольский (один из руководителей Федерации бокса Омской области. – Прим. «Чемпионата») совершенно точно о нём ничего не знаем. Парню уже 17 лет – если бы он был талантливым или хотя бы подающим надежды боксёром, мы бы уже точно о нём слышали. Судя по тому, что мне его имя ни о чем не говорит – это середнячок. Может, и выигрывал когда-то что-то на уровне области. Но звёзд с неба точно не хватает», — сказал двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко, фото с которым есть у подозреваемого в соцсетях.
Узнав же, что Ершова подозревают в нападении на девочек, Тищенко категорически осудил такое поведение, назвав его неприемлемым для спортсмена, мужчины и просто нормального человека.
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