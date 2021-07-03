«Я всё помню и не забуду никогда». Ислам Махачев — об отце Хабиба

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, вспомнил отца бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, Абдулманапа, скончавшегося 3 июля 2020 года.



«Я всё помню и не забуду никогда», — написал Махачев на своей странице в «Инстаграме», разместив своё совместное видео с Абдулманапом.

Видео можно посмотреть на странице Ислама Махачева в «Инстаграме».

57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией 25 апреля 2020-го в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 3 июля о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.



Ранее мыслями в годовщину смерти отца поделился сам Хабиб.