Фьюри: Уайлдера нельзя недооценивать, ведь ему нечего терять

Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мыслями по поводу предстоящего поединка с американцем Деонтеем Уайлдером. Это будет уже их третий бой: первый закончился ничьей, а во втором Фьюри нокаутировал оппонента.



«Я не сделал ничего плохого и лишь продолжаю делать то, что и раньше. Буду двигаться вперёд и оказывать на него давление, нанося сильные удары. Думаю, он до сих пор переживает из-за последнего поражения. Он должен осмыслить причину того проигрыша, после которого ему пришлось уволить множество членов своей команды. Да, он определённо не оправился от нашего предыдущего боя. Но его нельзя недооценивать, ведь ему нечего терять», — сказал Фьюри в интервью на канале Gareth A Davies в Youtube.



Третий бой Фьюри и Уайлдера состоится, 24 июля, в Лас-Вегасе.

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