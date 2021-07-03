«Как чемпион понимаю Шевченко». Кличко поддержал сборную Украины перед игрой с Англией

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко написал сообщение со словами поддержки сборной Украины в преддверии матча 1/4 финала Евро-2020 с национальной командой Англии.



«Друзья! Как спортсмен я сегодня очень хорошо понимаю волнения каждого игрока украинской сборной. Особенно понимаю эмоции Андрея Шевченко, когда ты чемпион и выходишь на бой с сильным противником. И здесь важно всё — и физическая форма, и концентрация, и настрой на победу. А в футболе — ещё и слаженная игра всей команды. Пусть форма, дух и воля сегодня помогут нашим ребятам! Держим кулаки! Верим в победу! Героям слава», — написал Кличко на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Виталия Кличко в «Инстаграме».