Кличко: победы всегда важны, но особенно сейчас, когда Украина борется за независимость

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020, в ходе которого встретятся сборные Украины и Англии.



«Мы опасны прежде всего за счёт своей непредсказуемости. Вряд ли кто-то предполагал, что мы выйдем в четвертьфинал, но это произошло — впервые в истории. Думаю, потенциал нашей команды может стать неожиданностью для наших конкурентов. Сегодня все украинцы, даже те, кто не очень любит футбол, будут внимательно следить за поединком с Гаретом Саутгейтом и его подопечными.



Победы в спорте важны для любой страны, но особенно они важны сейчас для Украины. Ведь мы продолжаем бороться за нашу территориальную целостность и независимость. Андрей Шевченко прекрасно разбирается во многих нюансах, а потому я уверен, что он даёт необходимые советы всем игрокам. Но, честно говоря, субботняя игра будет самой сложной для нашей сборной. Англия — одна из лучших команд Европы и мира», — приводит слова Кличко The Sun.

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