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«Питбуль готов поесть. Александр, ответь». Орловский вызвал на бой Волкова

«Питбуль готов поесть. Александр, ответь». Орловский вызвал на бой Волкова
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский вызвал российского бойца Александра Волкова на бой.

«Питбуль готов поесть. Александр, ответь...» — написал в своём «инстаграме» Андрей Орловский.

К посту Орловский прикрепил видео с фрагментом из фильма «Универсальный солдат 4», в котором белорусский боец принимал участие. Лицо соперника героя Орловского, Скотта Эдкинса, на этих кадрах заменено на лицо Волкова.

Напомним, Волков проиграл Сирилю Гану на турнире UFC Vegas 30.

В активе Орловского 31 победа в 53 поединках. Андрей потерпел 20 поражений, ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

Александр Волков провёл в профессиональных смешанных единоборствах 42 поединка, в которых одержал 33 победы и девять раз потерпел поражение.

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