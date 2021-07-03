«Питбуль готов поесть. Александр, ответь». Орловский вызвал на бой Волкова

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский вызвал российского бойца Александра Волкова на бой.



«Питбуль готов поесть. Александр, ответь...» — написал в своём «инстаграме» Андрей Орловский.

К посту Орловский прикрепил видео с фрагментом из фильма «Универсальный солдат 4», в котором белорусский боец принимал участие. Лицо соперника героя Орловского, Скотта Эдкинса, на этих кадрах заменено на лицо Волкова.



Напомним, Волков проиграл Сирилю Гану на турнире UFC Vegas 30.



В активе Орловского 31 победа в 53 поединках. Андрей потерпел 20 поражений, ещё два поединка были признаны несостоявшимися.



Александр Волков провёл в профессиональных смешанных единоборствах 42 поединка, в которых одержал 33 победы и девять раз потерпел поражение.