Лиана Джоджуа: настроение — скорее бы подраться
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Грузинская спортсменка Лиана Джоджуа, выступающая в UFC, опубликовала новый пост в «Инстаграме».
«Настроение — скорее бы подраться», — подписала фотографию Джоджуа.
Если у вас не отображается фотография, то её можно посмотреть в «инстаграме» грузинской спортсменки.
26-летняя Лиана Джоджуа выступает в смешанных единоборствах с 2015 года. Последний поединок грузинская спортсменка провела в октябре 2020 года, проиграв Миранде Маверик. Всего на её счету 12 боёв в MMA, в которых она одержала восемь побед и потерпела четыре поражения.
Ранее Джоджуа рассказала, что ей часто приходят грязные и вульгарные сообщения от болельщиков. Девушка пригрозила фанатам выложить скриншоты переписок, если они не прекратят писать подобное.
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