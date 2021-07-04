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Порье: за титульный бой не заработал бы даже треть того, что получу за поединок с Конором

Порье: за титульный бой не заработал бы даже треть того, что получу за поединок с Конором
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Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье сообщил, что заработает за поединок с Конором Макгрегором в разы больше, чем за потенциальный титульный бой.

«Я принял решение легко. Если я лучший в мире, то я выйду и побью Конора, а потом буду биться за титул. Так что, по факту, я удвоил ставку на самого себя. Я азартный парень, так что верю в свои навыки в боях.

Я не знаю, насколько вам интересно углубиться в детали моего соглашения, но за титульный бой я не получил бы процент с PPV и не заработал бы даже треть того, что получу за бой с Конором. Так что в этом не было смысла. В первую очередь это работа. Если я заработаю за бой с Конором в разы больше, то, как я уже говорил, я в первую очередь отец и муж, у меня свои приоритеты», — сказал Порье в интервью ESPN.

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

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