«Как чемпион наслаждается жизнью в отставке». Уланбеков показал видео с Хабибом

Российский боец Тагир Уланбеков разместил новое видео на своей странице в «Инстаграме», где показал тренировку бывшего чемпиона UFC в лёгком весе, российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова.



«Обычный вечер субботы Хабиба Нурмагомедова, или как чемпион наслаждается жизнью в отставке», — подписал видео Уланбеков.



«Потом они меня вспомнят, но уже будет поздно. К этому времени история меня оправдает», — сказал на бегу Хабиб.

Хабиб провёл беговую тренировку:

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.