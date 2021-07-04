Бывший претендент на титул UFC попал в серьёзную аварию

Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Джон Додсон попал в серьёзную аварию. Об этом сообщил менеджер бойца Рикки Коттенстетт.
«Вчера вечером Джон Додсон вместе с семьёй попал в серьёзную аварию. Давайте все поможем им в это трудное время. Ссылка на сбор средств есть в моей биографии», — написал Коттенстетт на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Коттенстетта в "Инстаграме".
В последний раз 36-летний Додсон выходил в октагон на турнире UFC 252 в августе 2020 года, где проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.
Ранее приводилось мнение бывшего чемпиона WBA и IBF в первом тяжёлом весе россиянина Дениса Лебедева о решении бывшего регулярного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александра Поветкина завершить профессиональную карьеру.
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