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Бывший претендент на титул UFC попал в серьёзную аварию

Бывший претендент на титул UFC попал в серьёзную аварию
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Бывший претендент на титул UFC в наилегчайшем весе Джон Додсон попал в серьёзную аварию. Об этом сообщил менеджер бойца Рикки Коттенстетт.

«Вчера вечером Джон Додсон вместе с семьёй попал в серьёзную аварию. Давайте все поможем им в это трудное время. Ссылка на сбор средств есть в моей биографии», — написал Коттенстетт на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Коттенстетта в "Инстаграме".

В последний раз 36-летний Додсон выходил в октагон на турнире UFC 252 в августе 2020 года, где проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

Ранее приводилось мнение бывшего чемпиона WBA и IBF в первом тяжёлом весе россиянина Дениса Лебедева о решении бывшего регулярного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александра Поветкина завершить профессиональную карьеру.

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